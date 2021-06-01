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01 июня 2021, 17:31 1

На Тернопольщине бывшую полицейскую подозревают в госизмене

01 июня 2021, 17:31 1
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Фото из открытых источников
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В Тернопольской области подозревают бывшую сотрудницу полиции в разглашении государственной тайны

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение СБУ в области.

Отмечается, что офицер полиции знакомила своих коллег с материалами оперативно-розыскной деятельности и проведения негласных розыскных действий. Своими действиями полицейская допустила разглашение данных, составляющих государственную тайну.

В рамках уголовного производства следователи Территориального управления Государственное бюро расследований сообщили злоумышленнице о подозрении. В настоящее время указанное лицо уволено из рядов Национальной полиции Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове следователь полиции "продавал" за 5 тыс. долларов должность в ГБР.

Украина полиция Тернополь госизмена Тернопольская область

 
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