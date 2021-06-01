На Тернопольщине бывшую полицейскую подозревают в госизмене
В Тернопольской области подозревают бывшую сотрудницу полиции в разглашении государственной тайны
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение СБУ в области.
Отмечается, что офицер полиции знакомила своих коллег с материалами оперативно-розыскной деятельности и проведения негласных розыскных действий. Своими действиями полицейская допустила разглашение данных, составляющих государственную тайну.
В рамках уголовного производства следователи Территориального управления Государственное бюро расследований сообщили злоумышленнице о подозрении. В настоящее время указанное лицо уволено из рядов Национальной полиции Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове следователь полиции "продавал" за 5 тыс. долларов должность в ГБР.
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