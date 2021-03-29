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29 березня 2021, 11:51 32

Тернопільський хакер обікрав фінустанови 11 країн світу: йому повідомлено про підозру

29 березня 2021, 11:51 32
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Збитки сягають десятків мільйонів доларів
Збитки сягають десятків мільйонів доларів
Фото: Рixabay
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Житель Тернопільщини підозрюється у розробці фішингового пакету і спеціальної адміністративної панелі до нього, які були націлені на вебресурси понад сотні банківських установ та їх клієнтів у країнах Європи та Австралії.

Про це повідомляє пресцентр МВС, передає RegioNews.

Адмінпанель дозволяла контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах та вводили свої платіжні дані. Надалі ці дані використовували хакерські угруповання у власних цілях", - йдеться у повідомленні.

За результатами комп'ютерно-технічних експертиз виявлено сотні різноманітних шкідливих програмних продуктів, які демонстрував та продавав фігурант у власному інтернет-магазині у Darknet. Збитки від протиправної діяльності сягають десятків мільйонів доларів.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2. ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією програмних чи технічних засобів.

Нагадаємо, 18 лютого сайт СБУ атакували хакери.

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