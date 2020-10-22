Во время выборов порядок в Киеве будут обеспечивать почти 8 тысяч правоохранителей

Помощь полиции будет предоставлять "Муниципальная охрана"

Помощь полиции будет предоставлять "Муниципальная охрана"

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Почти 8 тысяч правоохранителей будут задействованы для обеспечения правопорядка в день местных выборов 25 октября в Киеве, более 10 групп взрывотехников будет создано в разных районах Киева для реагирования на возможные сообщения о минировании.

Об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, пишет RegioNews.

По словам Крищенко, 1 105 избирательных участков в Киеве будет взят под охрану после того, как туда завезут бюллетени. Почти 4,5 тыс. полицейских будут задействованы для обеспечения правопорядка на участках и в целом почти 8 тысяч правоохранителей к охране правопорядка в городе.

По словам Крищенко, помощь полицейским также предоставят еще 150 членов общественного об'единения "Муниципальная охрана", но они не будут находиться на участках.

Будет создано 12 групп взрывотехников в разных районах, реагировать на ложные сообщения о минировании, чтобы не прерывать избирательного процесса", - сказал начальник главка.

Он также сообщил, что по состоянию на сегодня составлен 230 админпротоколов по нарушениям, пов'связанных с избирательным законодательством, открыто 60 уголовных производств, большая часть из которых за хулиганскими действиями и нападениями на рекламные площадки.

Напомним, Нацполіція в трех областях разоблачила схему искусственного увеличения количества избирателей