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22 октября 2020, 21:24 1

В Киеве разоблачили организацию "сетки" подкупа избирателей

22 октября 2020, 21:24 1
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За голосование за определенного кандидата гражданам предлагали 1000 гривен вознаграждения
Фото: Нацполиция Украины
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Оперативники управления стратегических расследований в городе Киеве разоблачили лиц во время получения средств для дальнейшего подкупа избирателей.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на департамент стратегических расследований ГУ Нацполиции Украины.

Полицейские установили, что к организации "сетки" подкупа избирателей причастны кандидат в депутаты от одной из политических сил и его помощник. За голос они предлагали 1000 гривен: 500 гривен - до выборов и столько же после предоставления подтверждения о голосовании за конкретного кандидата.

Злоумышленников разоблачили при получении средств для подкупа. Кроме этого, у них изъяли список с указанием граждан, которые намерены продать свои голоса за конкретного кандидата.

Решается вопрос о задержании злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения.

Расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Сейчас проводятся следственные действия.

Напомним, в Одессе полиция разоблачила "сетку" подкупа избирателей. При задержании у правонарушителей изъяли почти $45 тысяч, которые предназначались для подкупа избирателей.

Киев уголовное дело полиция задержание подкуп избирателей
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