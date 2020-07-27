На выборах мэра Тернополя наибольшие шансы имеет действующий мэр Надал - РЕЙТИНГ

Кандидата от партии "Слуга народа" поддержали бы лишь только 6,5%

Кандидата от партии "Слуга народа" поддержали бы лишь только 6,5%

Фото из открытых источников

В рейтинге политических сил на выборах в Тернопольский городской совет лидерами являются «Свобода», которую поддерживают 22,3% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, и «Евросолидарность», за которую будут голосовать 20,7%.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные социологической группы РЕЙТИНГ.

Относительно других партий, которые имеют шансы попасть в Тернопольский городской совет, то "Слугу народа" поддерживают 13,9%, "Батькивщину" – 7,3%, "Голос" – 7,0%, Украинскую галицкую партию – 5,2%, "Силу людей" – 4,3%, "Гражданскую позицию" – 3,7%, "Самопомощь" – 3,3%. Рейтинг других политических сил – ниже 3%.

Среди кандидатов на мэра лидером в рейтинге является Сергей Надал, которого готовы поддержать 66,3% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. Рейтинг других кандидатов – значительно ниже. Так, 6,5% могли бы поддержать кандидата от "Слуги народа" комика Виктора Гевка, 5,9% – Виктора Овчарука, 4,5% – Михаила Ратушняка, 4,4% – Максима Черкашина.

Моделирование второго тура мэрских выборов показало, что при условии выхода в него Сергея Надала и других потенциальных кандидатов, действующий мэр одержал бы победу.

Напомним, Геннадий Труханов имеет наибольшие шансы победить на выборах мэра Одессы – РЕЙТИНГ