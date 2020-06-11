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11 июня 2020, 12:59 4

В Винницкой области открыли продажу билетов на поезда: список маршрутов

11 июня 2020, 12:59 4
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Решение касается поездов дальнего следования
Решение касается поездов дальнего следования
Фото: Facebook/Укрзализныця
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"Укрзализныця" возобновляет движение поездов дальнего следования в Винницкой области.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба компании.

Данное решение связано с тем, что в Винницкой области приняли решение об ослаблении противоэпидемических ограничений, благодаря чему в регионе восстанавливают дальнее железнодорожное сообщение.

Так, открыта продажа проездных билетов для поездов на следующие маршруты:

  • №106 / 105 "Одесса – Киев" на станции Винница.
  • №772 / 771 "Хмельницкий – Киев" на станции Гнивань.
  • С 13 июня будет возобновлено курсирование поезда № 779/780 в сообщении "Сумы – Винница" с отправлением из Сум и Винницы. Он будет курсировать по субботам и воскресеньям.

Напомним, для возможности пользования поездами, необходимо быть в защитной маске, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Помимо этого, пассажирам рекомендуют как можно меньше передвигаться по вагонам.

В "Укрзализныце" отмечают, что в поездах проводят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усиленную обработку постельного белья во время стирки. Кроме того, проводники каждый час во время рейса проводят уборку: моют санузлы, пол в салоне вагона, протирают поручни, дверные ручки, кнопки. В каждом вагоне установлено дезинфектор, которым могут пользоваться пассажиры.

Ранее сообщалось, что более 10 млн гривен пытались разграбить чиновники "Укрзализныци" на внедрение электронного билета на "Бориспольский экспресс".

карантин Укрзализныця железная дорога Винница Винницкая область
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