В Винницкой области открыли продажу билетов на поезда: список маршрутов

Решение касается поездов дальнего следования

Решение касается поездов дальнего следования

Фото: Facebook/Укрзализныця

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба компании.

Данное решение связано с тем, что в Винницкой области приняли решение об ослаблении противоэпидемических ограничений, благодаря чему в регионе восстанавливают дальнее железнодорожное сообщение.

Так, открыта продажа проездных билетов для поездов на следующие маршруты:

№106 / 105 "Одесса – Киев" на станции Винница.

№772 / 771 "Хмельницкий – Киев" на станции Гнивань.

С 13 июня будет возобновлено курсирование поезда № 779/780 в сообщении "Сумы – Винница" с отправлением из Сум и Винницы. Он будет курсировать по субботам и воскресеньям.

Напомним, для возможности пользования поездами, необходимо быть в защитной маске, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Помимо этого, пассажирам рекомендуют как можно меньше передвигаться по вагонам.

В "Укрзализныце" отмечают, что в поездах проводят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Также усиленную обработку постельного белья во время стирки. Кроме того, проводники каждый час во время рейса проводят уборку: моют санузлы, пол в салоне вагона, протирают поручни, дверные ручки, кнопки. В каждом вагоне установлено дезинфектор, которым могут пользоваться пассажиры.

Ранее сообщалось, что более 10 млн гривен пытались разграбить чиновники "Укрзализныци" на внедрение электронного билета на "Бориспольский экспресс".