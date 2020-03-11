Кабмин рассмотрит возможность введения карантина во всех учебных заведениях страны
Сегодня Кабмин на заседании рассмотрит возможность введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий на территории всей Украины, пишет в своем Telegram - канале нардеп Александр Дубинский, передает RegioNews.
Карантин будет объявлен на национальном уровне, после этого решения будут принимать местные органы власти. Необходимость карантина обусловлена не только коронавирусом, но и ростом заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.
Кроме того, местные власти призывают граждан Украины отказаться от поездок за границу без острой необходимости, а тех, кто вернулся из других стран, осознавать и провести две недели в самоизоляции, чтобы не допустить возможное распространение коронавируса.
Ранее сообщалось, что карантин из-за коронавирус поддерживают и в Минздраве.
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