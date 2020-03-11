11:01  11 марта
Президент представил нового министра обороны
10:30  11 марта
Коронавирус: Разумков отменил зарубежные командировки нардепов
09:05  11 марта
Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ - Шмыгаль
UA | RU
UA | RU
11 марта 2020, 10:25 133

Кабмин рассмотрит возможность введения карантина во всех учебных заведениях страны

Читайте також
українською мовою
11 марта 2020, 10:25 133
Читайте також українською мовою
Кроме того, высока вероятность запрета массовых мероприятий до стабилизации эпидемической ситуации
Кроме того, высока вероятность запрета массовых мероприятий до стабилизации эпидемической ситуации

Сегодня Кабмин на заседании рассмотрит возможность введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий на территории всей Украины, пишет в своем Telegram - канале нардеп Александр Дубинский, передает RegioNews.

Карантин будет объявлен на национальном уровне, после этого решения будут принимать местные органы власти. Необходимость карантина обусловлена не только коронавирусом, но и ростом заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.

Кроме того, местные власти призывают граждан Украины отказаться от поездок за границу без острой необходимости, а тех, кто вернулся из других стран, осознавать и провести две недели в самоизоляции, чтобы не допустить возможное распространение коронавируса.

Ранее сообщалось, что карантин из-за коронавирус поддерживают и в Минздраве.


коронавірус
Кабмин утвердил план по борьбе с коронавирусом в Украине: детали
09 марта 2020, 18:10
Из-за коронавируса Европейское бюро ВОЗ отправляет миссию в Украину
07 марта 2020, 18:18
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
11 марта 2020, 11:45
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
Последние Популярные
Сергей Куюн
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Все блоги »
Почему партию Порошенко на Ровенщине хотят отдать экс-ведущему "5 канала"
10 марта 2020, 17:23
Служили два товарища. Выторгует ли мэр Кропивницкого бренд "Слуги народа"
09 марта 2020, 19:26
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »