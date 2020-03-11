Кабмин рассмотрит возможность введения карантина во всех учебных заведениях страны

Кроме того, высока вероятность запрета массовых мероприятий до стабилизации эпидемической ситуации

Кроме того, высока вероятность запрета массовых мероприятий до стабилизации эпидемической ситуации

Сегодня Кабмин на заседании рассмотрит возможность введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий на территории всей Украины, пишет в своем Telegram - канале нардеп Александр Дубинский, передает RegioNews.

Карантин будет объявлен на национальном уровне, после этого решения будут принимать местные органы власти. Необходимость карантина обусловлена не только коронавирусом, но и ростом заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями.

Кроме того, местные власти призывают граждан Украины отказаться от поездок за границу без острой необходимости, а тех, кто вернулся из других стран, осознавать и провести две недели в самоизоляции, чтобы не допустить возможное распространение коронавируса.

Ранее сообщалось, что карантин из-за коронавирус поддерживают и в Минздраве.