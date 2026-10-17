Российский дрон повредил многоэтажку в Сумах
В Сумах российские военные утром 17 октября ударили беспилотником, предварительно типа "Молния", по жилой многоэтажке в Заречном районе города. Дрон попал между седьмым и восьмым этажами. Предварительно пострадавших нет
Об этом сообщает Сумская городская военная администрация, передает RegioNews .
В результате попадания пробита стена дома, поврежден фасад, остекление и балконные рамы.
По данным городской военной администрации, удар произошел около 5:00 утра.
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.
Напомним, что утром 17 октября российские войска нанесли массированный удар по Запорожью . По предварительным данным, травмировались пять человек, в том числе ребенок. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.