Російський дрон пошкодив багатоповерхівку в Сумах
У Сумах російські військові вранці 17 жовтня вдарили безпілотником, попередньо типу "Молнія", по житловій багатоповерхівці в Зарічному районі міста. Дрон влучив між сьомим і восьмим поверхами. Попередньо, постраждалих немає
Про це повідомляє Сумська міська військова адміністрація, передає RegioNews.
Унаслідок влучання пробито стіну будинку, пошкоджено фасад, скління та балконні рами.
За даними міської військової адміністрації, удар стався близько 5:00 ранку.
Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.
Нагадаємо, що уранці 17 жовтня російські війська завдали масованого удару по Запоріжжю. За попередніми даними, травмувалися п’ятеро людей, зокрема дитина. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
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