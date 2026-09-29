На Прикарпатье будут судить 29-летнего мужчину за распространение порнографического контента
В Ивано-Франковской области полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя Перегинской территориальной общины, обвиняемого в приобретении, хранении и распространении порнографического контента
Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .
В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали факт приобретения мужчиной, хранения и распространения запрещенных фото- и видеоматериалов.
Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли соответствующий контент. Среди материалов, по данным полиции, обнаружены файлы с признаками детской порнографии.
В настоящее время обвинительный акт направили в суд. Дальнейшую правовую оценку действиям мужчины даст суд.
Напомним, что Светловодский горрайонный суд Кировоградской области приговорил 47-летнего мужчину к шести годам лишения свободы за развратные действия в отношении 8-летней девочки и хранение материалов сексуального насилия над детьми.