На Прикарпатье будут судить 29-летнего мужчину за распространение порнографического контента

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В Ивано-Франковской области полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя Перегинской территориальной общины, обвиняемого в приобретении, хранении и распространении порнографического контента

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали факт приобретения мужчиной, хранения и распространения запрещенных фото- и видеоматериалов.

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли соответствующий контент. Среди материалов, по данным полиции, обнаружены файлы с признаками детской порнографии.

В настоящее время обвинительный акт направили в суд. Дальнейшую правовую оценку действиям мужчины даст суд.

Напомним, что Светловодский горрайонный суд Кировоградской области приговорил 47-летнего мужчину к шести годам лишения свободы за развратные действия в отношении 8-летней девочки и хранение материалов сексуального насилия над детьми.