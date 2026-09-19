На Сумщині 17-річний мотоцикліст злетів у кювет: хлопця госпіталізували

Фото: Національна поліція

На Сумщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувався неповнолітній мотоцикліст

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася напередодні близько 22:15 на автодорозі в Конотопському районі.

За попередніми даними, 17-річний хлопець, керуючи мотоциклом GF MOTO C250, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, після чого з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП юнак отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, в Києві 24-річна мотоциклістка впала на відбійник і загинула. Від отриманих травм дівчина загинула на місці. Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події.