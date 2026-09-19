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19 вересня 2026, 13:46

На Сумщині 17-річний мотоцикліст злетів у кювет: хлопця госпіталізували

19 вересня 2026, 13:46
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Фото: Національна поліція
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На Сумщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувався неповнолітній мотоцикліст

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася напередодні близько 22:15 на автодорозі в Конотопському районі.

За попередніми даними, 17-річний хлопець, керуючи мотоциклом GF MOTO C250, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, після чого з’їхав у кювет.

Внаслідок ДТП юнак отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, в Києві 24-річна мотоциклістка впала на відбійник і загинула. Від отриманих травм дівчина загинула на місці. Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події.

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