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21 августа 2026, 07:35

ГБР взялось за злоупотребление в воинских частях: 4 задержанных, 9 подозреваемых

21 августа 2026, 07:35
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Фото: ГБР
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Государственное бюро расследований продолжает всеукраинскую спецоперацию "Справедливость для бойцов", направленную на прекращение злоупотреблений в воинских частях и незаконное использование средств, предназначенных для защитников Украины

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

В рамках 11 уголовных производств правоохранители провели 46 обысков в Киевской, Харьковской, Черниговской, Ивано-Франковской, Львовской, Запорожской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Ровенской и Одесской областях.

В ходе следственных действий изъяли деньги в разных валютах, мобильные телефоны, черновые записи, документы, печати предприятий, флешнакопители, а также оружие с удаленными номерами, боеприпасы и тротил.

Четыре фигуранта задержаны, еще девять получили подозрение.

В частности, в Сумской области подозрение объявили заместителю командира батальона. По данным следствия, из-за его бездействия 24 военнослужащих безосновательно получили почти 1 млн гривен премий и надбавок.

В Одесской области задержали заместителя командира батальона, который, по версии следствия, оформлял подчиненным боевые выплаты, хотя они находились в Одессе и не выполняли боевых задач. Сумма незаконных выплат превысила 700 тысяч гривен.

В Днепре ДБР проверяет возможное безосновательное начисление более 11 млн гривен инструкторско-преподавательскому составу воинской части. По предварительным данным, часть инструкторов не располагала необходимыми лицензиями, а деньги им выплачивали, в частности, за дни, когда занятия фактически не проводились.

В Ивано-Франковской области следователи проверяют обстоятельства прохождения службы военнослужащей, которая, по предварительным данным, большинство времени работала в собственном косметическом салоне. В то же время, военная часть насчитала ей около 1,5 млн гривен денежного довольствия.

Работники ГБР устанавливают всех причастных, окончательные суммы нанесенного государству ущерба и проверяют другие возможные факты злоупотреблений. Расследование продолжается.

Напомним, ранее RegioNews сообщал, что Госбюро расследований приступило к масштабной спецоперации проверок в военной сфере. Запланировано более 70 обысков в воинских частях разных областей. Больше всего следственных действий касается возможных незаконных выплат военнослужащим.

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ГБР военные выплаты спецоперация мошенничество подозреваемые
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