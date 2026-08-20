ГБР взялось за "мертвые души" и незаконные выплаты: запланированы более 70 обысков в воинских частях
Госбюро расследований приступило к масштабной спецоперации проверок в военной сфере
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на ГБР и источники в правоохранительных органах, передает RegioNews.
В фокусе внимания следствия – разоблачение схем с "мертвыми душами", незаконные выплаты денежного обеспечения, использование военнослужащих в качестве бесплатной рабочей силы и другие коррупционные схемы.
В рамках операции под кодовым названием "Справедливость для бойцов" запланированы более 70 обысков в военных частях Киевской, Черниговской, Винницкой, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Ивано-Франковской и Житомирской областей.
Ожидается, что более двухсот фигурантов могут получить сообщения о подозрении уже в ближайшее время.
В ГБР пообещали дать более подробные подробности позже.
Напомним, ранее работники ГБР в пределах 17 уголовных производств провели 61 обыск в ТЦК по всей стране и сообщили о подозрении 15 лицам. Следственные действия прошли в Киеве и ряде областей. Операция получила название "Честный призыв".