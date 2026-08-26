Військовим-порушникам виплатили майже 1 млн грн: на Сумщині підозрюють заступника комбата

Фото: ДБР

У межах спецоперації "Справедливість для бійців"ДБР разом із Генштабом ЗСУ та Військовою службою правопорядку повідомили про підозру заступнику командира батальйону, який виконує бойові завдання на Сумщині

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, через бездіяльність офіцера 24 військовослужбовці, які систематично порушували військову дисципліну, безпідставно отримали майже 1 млн гривень премій та надбавок.

Заступник командира батальйону відповідав за дотримання військової дисципліни у підрозділі та мав доповідати командуванню про виявлені порушення. Зокрема, йшлося про випадки вживання військовослужбовцями алкоголю та інших заборонених речовин.

Однак, як встановило слідство, офіцер систематично не реагував на такі випадки. Навіть після того, як порушення документували працівники Військової служби правопорядку, він не доповідав про них командуванню.

У результаті військовослужбовці продовжували отримувати виплати, яких, за даними слідства, мали бути позбавлені. Загальна сума безпідставно нарахованих премій та надбавок становила майже 1 млн гривень.

Заступнику командира батальйону повідомили про підозру за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Під час досудового розслідування офіцер добровільно відшкодував державі всю суму завданих збитків.

Нагадаємо, 20 серпня працівники ДБР розпочали масштабну операцію "Справедливість для бійців". Її мета – викрити військовослужбовців, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або фактично працюють на приватні інтереси командирів. Загалом у межах 21 кримінального провадження заплановано 72 обшуки.