Атака на Суми: пожежі на підприємствах і влучання в житловий будинок

Фото: ДСНС Сумщини

Суми знову опинилися під ворожим обстрілом

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Спочатку по місту було завдано ударів керованими авіаційними бомбами. Внаслідок атаки зазнали руйнувань промислові та складські об’єкти.

Рятувальники оперативно обстежили території та ліквідували осередки загорянь.

Згодом ударний безпілотник влучив у покрівлю житлового будинку. Унаслідок цього виникла пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Відомо про одну постраждалу жінку.

Масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, в ніч на 28 червня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні та протикорабельні ракети, а також 142 ударні безпілотники різних типів. Зафіксовано влучання однієї ракети та 14 ударних БпЛА на 11 локаціях.