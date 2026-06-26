Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді через удари ворожих БпЛА травмовані п’ятеро людей: чоловіки віком 66 і 37 років, 21-річна жінка, а також 62-річна жінка та 64-річний чоловік. Пошкоджені багатоквартирні та приватний будинки, автомобілі, АЗС, складські, адміністративні та виробничі приміщення.

У Кролевецькій громаді внаслідок атаки безпілотника постраждала 45-річна жінка. Пошкоджені автозаправна станція та три приватні будинки.

У Новослобідській громаді через влучання дрона в будинок травмована 32-річна жінка. Пошкоджений приватний будинок, літня кухня та господарська споруда.

Крім того, у Глухівській, Тростянецькій, Степанівській, Бездрицькій, Білопільській, Ворожбянській, Великописарівській, Миколаївській та інших громадах пошкоджені будинки, господарські споруди, автомобілі, складські приміщення та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, вночі 26 червня у Сумах російський безпілотник влучив у 9-поверховий будинок – близько 40 мешканців були евакуйовані.