В Сумской области устроили "путешествия" для уклонистов за 11 тысяч долларов
В Сумской области разоблачили 34-летнего мужчину. Он организовал схему уклонения от мобилизации
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
Как выяснили правоохранители, организатор схемы убеждал военнообязанных, что имеет связи и может "решить вопрос", чтобы их сочли непригодными к военной службе. Впоследствии он предлагал клиентам переправку за границу. "Услугу" он оценил в 11 тысяч долларов с каждого человека.
Правоохранители задержали его, когда он пытался перевести пятерых клиентов в границу. Теперь ему грозит до 9 лет лишения свободы.
Напомним, правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. Схемы действовали в разных областях страны.
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