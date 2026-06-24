В Сумской области устроили "путешествия" для уклонистов за 11 тысяч долларов

Фото: Госпогранслужба

В Сумской области разоблачили 34-летнего мужчину. Он организовал схему уклонения от мобилизации

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, организатор схемы убеждал военнообязанных, что имеет связи и может "решить вопрос", чтобы их сочли непригодными к военной службе. Впоследствии он предлагал клиентам переправку за границу. "Услугу" он оценил в 11 тысяч долларов с каждого человека.

Правоохранители задержали его, когда он пытался перевести пятерых клиентов в границу. Теперь ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители разоблачили шесть новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. Схемы действовали в разных областях страны.