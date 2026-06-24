На Сумщині влаштували "подорожі" для ухилянтів за 11 тисяч доларів

Фото: ДПСУ

У Сумській області викрили 34-річного чоловіка. Він організував схему ухилення від мобілізації

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, організатор схеми переконував військовозобов'язаних, що має зв'язки та може "вирішити питання", щоб їх визнали непридатними до військової служби. Згодом він пропонував клієнтам переправлення за кордон. "Послугу" він оцінив у 11 тисяч доларів із кожної особи.

Правоохоронці затримали його, коли він намагався перевести п'ятьох клієнтів до кордону. Тепер йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці викрили шість нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок. Схеми діяли в різних областях країни.