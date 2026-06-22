Враг ударил ракетами и дронами по Сумщине, есть разрушение
Российские войска нанесли удары по приграничным населенным пунктам Сумской области. В результате атак пострадал один человек, повреждены учебное заведение, жилые дома и гаражи
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
В городе Белополье в результате ракетного удара РФ повреждены учебное заведение и жилые дома. После попадания возник пожар.
Также российский беспилотник атаковал город Глухов. БпЛА попал по территории гаражного кооператива, что привело к возгоранию.
Из-за угрозы повторных ударов и сложной ситуации безопасности спасатели были вынуждены временно приостановить работы и отойти в безопасное место.
После стабилизации ситуации подразделения ГСЧС продолжили ликвидацию последствий атак. Все пожары удалось потушить.
Информация о масштабах разрушений уточняется.
Напомним, что утром 22 июня российские войска нанесли удар по городу Белополье Сумской области . Две ракеты попали по зданиям образовательных учреждений.