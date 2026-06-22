В Сумской области предприниматель получил подозрение за уничтожение леса на 36 миллионов гривен

Фото: Офис Генерального прокурора

В Сумской области разоблачили физическое лицо-предпринимателя, подозреваемого в незаконной вырубке деревьев на арендованном земельном участке

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Установлено, что в августе 2025 г. решением городского совета предпринимателю был передан в аренду земельный участок площадью 23,4 га на территории Лебединской общины Сумского района для ведения сельскохозяйственного производства (сенокошение и выпас скота).

В то же время часть участка была покрыта лесными насаждениями средним возрастом около 50 лет, которые в соответствии с законодательством относятся к лесному фонду Украины.

Тем не менее, предприниматель организовал незаконную вырубку деревьев с привлечением наемных работников, нарушив условия аренды и требования законодательства.

По данным экспертиз, незаконно срублено 2 381 дерево, что привело к окружающей среде ущерб на сумму почти 36 млн грн.

Предприниматель уведомлен о подозрении по ч. 4 ст. 246 УК Украины (незаконная порубка деревьев).

Напомним, что 2 июня 2026 года Хозяйственный суд Закарпатской области полностью удовлетворил иск Ивано-Франковской областной прокуратуры и постановил взыскать с ГП "Леса Украины" более 83 млн грн ущерба, причиненного незаконными рубками в лесах Национального природного парка Гуцульщина.