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22 червня 2026, 21:59

На Сумщині підприємець отримав підозру за знищення лісу на 36 мільйонів гривень

22 червня 2026, 21:59
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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На Сумщині викрили фізичну особу-підприємця, якого підозрюють у незаконній вирубці дерев на орендованій земельній ділянці

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Встановлено, що у серпні 2025 року рішенням міської ради підприємцю було передано в оренду земельну ділянку площею 23,4 га на території Лебединської громади Сумського району для ведення сільськогосподарського виробництва (сінокосіння та випасання худоби).

Водночас частина ділянки була вкрита лісовими насадженнями середнім віком близько 50 років, які відповідно до законодавства належать до лісового фонду України.

Попри це, підприємець організував незаконну вирубку дерев із залученням найманих працівників, порушивши умови оренди та вимоги законодавства.

За даними експертиз, незаконно зрубано 2 381 дерево, що спричинило довкіллю збитки на суму майже 36 млн грн.

Підприємцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 246 КК України (незаконна порубка дерев).

Нагадаємо, що 2 червня 2026 року Господарський суд Закарпатської області повністю задовольнив позов Івано-Франківської обласної прокуратури та постановив стягнути з ДП "Ліси України" понад 83 млн грн шкоди, завданої незаконними рубками в лісах Національного природного парку Гуцульщина.

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