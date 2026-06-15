22:16  15 июня
ГП "Леса Украины" проиграло суд на 83 млн грн из-за экоцида в Карпатах
21:45  15 июня
В Житомирской области военный СЗЧ угрожал полицейским гранатой
21:32  15 июня
Будут судить коллаборанта за "национализацию" имущества в оккупированном Мариуполе
UA | RU
UA | RU
15 июня 2026, 22:16

ГП "Леса Украины" проиграло суд на 83 млн грн из-за экоцида в Карпатах

15 июня 2026, 22:16
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Генерального прокурора
Читайте також
українською мовою

2 июня 2026 года Хозяйственный суд Закарпатской области полностью удовлетворил иск Ивано-Франковской областной прокуратуры и постановил взыскать с ГП "Леса Украины" более 83 млн грн ущерба, причиненного незаконными рубками в лесах Национального природного парка Гуцульщина

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Нарушения были обнаружены осенью 2024 года во время проверки в Космацком лесничестве. Зафиксировано около двух десятков участков самовольных рубок, где уничтожено 738 деревьев, преимущественно бука, ели и пихты. Следы рубок пытались скрыть, маскируя пни почвой, листьями и ветками. Общая сумма ущерба окружающей среде превысила 83,2 млн. грн.

Лесничество находилось в пользовании структур, правопреемником которых является филиал "Карпатский лесной офис" ГП "Леса Украины". Прокуроры доказали, что постоянный лесопользователь не обеспечил надлежащую охрану и сохранение лесного фонда, что привело к системным незаконным рубкам на заповедной территории.

Взысканные средства будут направлены в государственный, областной и местный бюджеты.

Напомним, что Специализированная экологическая прокуратура Кировоградской области разоблачила схему незаконного обогащения, организованную лесничим одного из лесничеств ГП "Леса Украины". Чиновник брал "дань" с предпринимателей за возможность покупать древесину.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
лес Карпаты Ивано-Франковская область уничтожение
12 июня 2026
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Город Белая Церковь раньше остался без городского головы, а сейчас, похоже, может остаться и без городского совета
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
Россияне обстреляли Херсонскую область из артиллерии и с помощью дронов; есть один погибший и восемь раненых
15 июня 2026, 22:59
Блогер сравнил цены на продукты в Германии и Украине: где дешевле
15 июня 2026, 22:55
В Харьковской области количество пострадавших в селе Добренька возросло до 7 человек
15 июня 2026, 22:43
Бензин в Украине снова дорожает: какие ценники на АЗС
15 июня 2026, 22:30
Покупатели и должники: на Буковине аферисты украли у людей более 300 тысяч
15 июня 2026, 21:55
Диверсии на железной дороге: в Черкасской области агент врага проведет за решеткой 12 лет
15 июня 2026, 21:46
В Житомирской области военный СЗЧ угрожал полицейским гранатой
15 июня 2026, 21:45
Будут судить коллаборанта за "национализацию" имущества в оккупированном Мариуполе
15 июня 2026, 21:32
В Ровенской области мотоцикл влетел в иномарку: молодой парень погиб
15 июня 2026, 21:05
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Политические игры. Почему самый большой город Киевщины рискует замерзнуть зимой
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Валерий Пекар
Все блоги »