ГП "Леса Украины" проиграло суд на 83 млн грн из-за экоцида в Карпатах

Фото: Офис Генерального прокурора

2 июня 2026 года Хозяйственный суд Закарпатской области полностью удовлетворил иск Ивано-Франковской областной прокуратуры и постановил взыскать с ГП "Леса Украины" более 83 млн грн ущерба, причиненного незаконными рубками в лесах Национального природного парка Гуцульщина

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Нарушения были обнаружены осенью 2024 года во время проверки в Космацком лесничестве. Зафиксировано около двух десятков участков самовольных рубок, где уничтожено 738 деревьев, преимущественно бука, ели и пихты. Следы рубок пытались скрыть, маскируя пни почвой, листьями и ветками. Общая сумма ущерба окружающей среде превысила 83,2 млн. грн.

Лесничество находилось в пользовании структур, правопреемником которых является филиал "Карпатский лесной офис" ГП "Леса Украины". Прокуроры доказали, что постоянный лесопользователь не обеспечил надлежащую охрану и сохранение лесного фонда, что привело к системным незаконным рубкам на заповедной территории.

Взысканные средства будут направлены в государственный, областной и местный бюджеты.

Напомним, что Специализированная экологическая прокуратура Кировоградской области разоблачила схему незаконного обогащения, организованную лесничим одного из лесничеств ГП "Леса Украины". Чиновник брал "дань" с предпринимателей за возможность покупать древесину.