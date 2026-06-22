Фото: ОВА

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Один із дронів влучив у пʼятиповерховий будинок. Також зафіксовано влучання у приватному секторі – там спалахнула пожежа.

Внаслідок однієї з ворожих атак важке поранення отримала 14-річна дитина. Її госпіталізували до лікарні, медики надають необхідну допомогу. Стан дитини оцінюють як стабільний.

На місцях ударів працюють екстрені служби, усі наслідки атаки зʼясовуються.

Нагадаємо, пізно ввечері 21 червня ворог поцілив балістичною ракетою "Іскандер" по сільськогосподарському підприємству в Одеському районі. Одна людина загинула, ще троє постраждали.