Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска совершили обстрелы 17 громад Сумской области. Враг применял управляемые авиабомбы, ударные БпЛА, FPV-дроны, артиллерию и РСЗО. В результате обстрелов два человека погибли, еще двое получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Сумской громаде в результате удара КАБами погиб 64-летний мужчина. Повреждены три многоэтажки, пять частных домов, шесть автомобилей, а также объекты гражданской инфраструктуры.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Дубовязовской громаде, в результате которого погибла 78-летняя женщина. Еще одна местная жительница 63 лет пострадала. В громаде повреждено частное домовладение.

В Белопольской громаде из-за атаки дрона травмирована 19-летняя девушка.

В Глуховской громаде повреждены два многоквартирных дома, здание учебного заведения и пять автомобилей.

В Путивльской, Ворожбянской, Новослободской, Зноб-Новгородской, Николаевской, Шосткинской, Роменской и других громадах из-за обстрелов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, складские помещения, автомобили и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, поздно вечером 18 июня российский ударный дрон типа "Молния" попал в многоэтажное здание в Ковпаковском районе Сум.