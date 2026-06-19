Фото: поліція

Протягом минулої доби російські війська здійснили обстріли 17 громад Сумської області. Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та РСЗВ. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще двоє зазнали поранень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді внаслідок удару КАБами загинув 64-річний чоловік. Пошкоджені три багатоповерхівки, п'ять приватних будинків, шість автомобілів, а також об’єкти цивільної інфраструктури.

Окупанти завдали ракетного удару по Дубов’язівській громаді, внаслідок якого загинула 78-річна жінка. Ще одна місцева мешканка 63 років постраждала. У громаді пошкоджено приватне домоволодіння.

У Білопільській громаді через атаку дрона травмована 19-річна дівчина.

У Глухівській громаді пошкоджені два багатоквартирні будинки, будівля навчального закладу та п'ять автівок.

У Путивльській, Ворожбянській, Новослобідській, Зноб-Новгородській, Миколаївській, Шосткинській, Роменській та інших громадах через обстріли пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, складські приміщення, автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, пізно ввечері 18 червня російський ударний дрон типу "Молнія" влучив у багатоповерховий будинок у Ковпаківському районі Сум.