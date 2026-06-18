Удар по Сумщине: горели составы с серосодержащими веществами

Фото иллюстративное/ГСЧС

На окраине Сумской общины после удара российских авиабомб 18 июня загорелись складские помещения, где хранились остатки серосодержащих веществ

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews .

По его словам, в результате атаки возник пожар на складах. Соответствующие службы контролируют ситуацию и уверяют, что непосредственной угрозы для населения нет.

В то же время жителей Бездрицкой, Верхнесыворотской и Краснопольской общин призвали соблюдать меры предосторожности.

"Специалисты призывают жителей закрыть окна и, по возможности, ограничить пребывание на открытом воздухе. Может ощущаться запах серы", - отметил Григоров.

На месте происшествия работают работники лабораторного центра, которые производят необходимые замеры качества воздуха и мониторят ситуацию.

Напомним, что за прошедшие сутки российские войска обстреляли 24 населенных пункта Сумской области.