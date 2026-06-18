Удар касетною ракетою: росіяни вбили 78-річну жінку під час роботи на городі
У Сумській області 18 червня внаслідок російського ракетного удару по Дубов’язівській громаді загинула літня жінка
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
Росіяни спрямували удар по цивільній інфраструктурі – домогосподарству.
Внаслідок важкого поранення загинула місцева жителька. 78-річна жінка в момент російського удару була на городі.
За попередньою інформацією, ворог застосував ракету з касетним боєприпасом.
Нагадаємо, що на околиці Сумської громади після удару російських авіабомб 18 червня загорілися складські приміщення, де зберігалися залишки сірковмісних речовин.
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