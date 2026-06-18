Иллюстративное фото: ГСЧС

Три человека пострадали в результате подрыва на российской мине вблизи Херсона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ГВА.

В больницу обратились жители Инженерного – 56-летний мужчина, 52-летняя и 46-летняя женщина. Они получили минно-взрывные травмы в результате наезда на взрывчатку.

Пострадавшие проходят дообследование и находятся под наблюдением медиков.

Напомним, утром 18 июня в Херсоне мужчина подорвался на российской мине. Медики оказали ему необходимую помощь.