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18 червня 2026, 14:16

Російський удар КАБ по околицях Сум: загинув 64-річний рибалка

18 червня 2026, 14:16
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Сумах зранку 18 червня внаслідок російського удару керованими авіабомбами загинув 64-річний чоловік

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, близько 4-ї години ранку російські війська завдали удару двома КАБами по околиці міста.

Після атаки рідні зниклого чоловіка звернулися до поліції, повідомивши, що він пішов до річки та не повернувся.

Під час пошукових заходів правоохоронці виявили загиблого.

В ОВА висловили співчуття родині та закликали мешканців Сумщини дотримуватися правил безпеки, зокрема не перебувати на відкритій місцевості під час повітряних тривог.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська обстріляли 24 населені пункти Сумської області. Загинули троє людей, серед 12 поранених – 11-річна дитина.

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