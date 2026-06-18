Російський удар КАБ по околицях Сум: загинув 64-річний рибалка

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Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, близько 4-ї години ранку російські війська завдали удару двома КАБами по околиці міста.

Після атаки рідні зниклого чоловіка звернулися до поліції, повідомивши, що він пішов до річки та не повернувся.

Під час пошукових заходів правоохоронці виявили загиблого.

В ОВА висловили співчуття родині та закликали мешканців Сумщини дотримуватися правил безпеки, зокрема не перебувати на відкритій місцевості під час повітряних тривог.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська обстріляли 24 населені пункти Сумської області. Загинули троє людей, серед 12 поранених – 11-річна дитина.