Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 24 населенных пункта Сумской области. В результате вражеских атак два человека погибли, еще четырнадцать получили ранения и травмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Из-за атаки российских дронов в Белопольской громаде погиб 57-летний мужчина. Повреждены автобус и ангар.

В Середино-Будской громаде вражеские беспилотники уничтожили частные дома. Погибла 69-летняя женщина. Пострадали 6 человек: раненый 26-летний мужчина, травмированы двое мальчиков 1 год 7 месяцев и 4 года, мужчины 29, 54 года и 23-летняя девушка.

В Глуховской громаде из-за попадания БпЛА в дом ранена 63-летняя женщина, из-за удара по автомобилю – 71-летний мужчина.

В Сумской громаде в результате атаки БПЛА получили ранения 11-летняя девочка и две женщины в возрасте 65 и 38 лет, острую реакцию на стресс испытала 13-летняя девушка. Повреждены многоквартирный дом и коммунальное заведение.

В Шосткинской громаде в результате атаки беспилотника травмированы 34-летняя и трехлетняя девочка. Поврежден многоквартирный дом, магазин, дом культуры, автомобиль.

Напомним, за прошедшие сутки в Запорожье и Запорожском районе в результате вражеских атак ранения получили 11 человек.