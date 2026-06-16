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16 червня 2026, 08:42

Наслідки ударів по Сумщині: двоє людей загинули, серед 14 поранених – четверо дітей

16 червня 2026, 08:42
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Фото: поліція
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Протягом минулої доби російські війська обстріляли 24 населені пункти Сумської області. Внаслідок ворожих атак двоє людей загинули, ще чотирнадцятеро дістали поранення та травми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Через атаку російських дронів у Білопільській громаді загинув 57-річний чоловік. Пошкоджено автобус та ангар.

У Середино-Будській громаді ворожі безпілотники знищили приватні будинки. Загинула 69-річна жінка. Постраждали 6 людей: поранений 26-річний чоловік, травмовані двоє хлопчиків віком 1 рік 7 місяців і 4 роки, чоловіки віком 29, 54 роки та 23-річна дівчина.

У Глухівській громаді через влучання БпЛА в будинок поранена 63-річна жінка, через удар по автомобілю – 71-річний чоловік.

У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА отримали поранення 11-річна дівчинка та дві жінки віком 65 та 38 років, гостру реакцію на стрес зазнала 13-річна дівчина. Пошкоджені багатоквартирний будинок та комунальний заклад.

У Шосткинській громаді внаслідок атаки безпілотника травмовані 34-річна жінка та трирічна дівчинка. Пошкоджені багатоквартирний будинок, магазин, будинок культури, автомобіль.

Нагадаємо, минулої доби у Запоріжжі та Запорізькому районі внаслідок ворожих атак поранення отримали 11 людей.

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