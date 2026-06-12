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12 июня 2026, 11:51

Россияне атаковали рынок в Херсоне: сгорели магазины и микроавтобус

12 июня 2026, 11:51
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Скриншот с видео
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С самого утра 12 июня российские войска продолжают атаковать Херсон. Около 4:00 оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на территорию одного из рынков в Корабельном районе города

Об этом сообщил руководитель Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает RegioNews.

По его словам, в результате удара возник пожар, уничтоживший несколько магазинов и торговых киосков. Также сгорел микроавтобус с продуктами.

По словам владельца транспортного средства, взрывной волной автомобиль отбросило на несколько метров.

На месте происшествия работали спасатели ГСЧС, оперативно ликвидировавшие пожар. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 12 июня российские войска нанесли массированный удар беспилотникам по объекту гражданской инфраструктуры в Шосткинской общине Сумской области. В результате вражеской атаки погибла 44-летняя женщина. Еще одна пострадавшая, 33-летняя местная жительница, получила тяжелые травмы.

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