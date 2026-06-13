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13 июня 2026, 09:32

Враг ударил по критической инфраструктуре Запорожья: есть погибший

13 июня 2026, 09:32
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Утром 13 июня российская армия снова нанесла удар беспилотниками по Запорожью

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Враг атаковал БпЛА объект критической инфраструктуры Запорожья. К сожалению, погиб мужчина", – говорится в сообщении.

Пока больше информации нет.

Напомним, 12 июня в Запорожье в результате вражеской дроновой атаки был поврежден терминал "Новой почты".

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