Враг ударил по критической инфраструктуре Запорожья: есть погибший
Утром 13 июня российская армия снова нанесла удар беспилотниками по Запорожью
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Враг атаковал БпЛА объект критической инфраструктуры Запорожья. К сожалению, погиб мужчина", – говорится в сообщении.
Пока больше информации нет.
Напомним, 12 июня в Запорожье в результате вражеской дроновой атаки был поврежден терминал "Новой почты".
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