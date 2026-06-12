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12 июня 2026, 08:03

Российские удары по Сумщине: погибли два человека, пострадали 13

12 июня 2026, 08:03
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Фото: Национальная полиция
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За прошедшие сутки российские войска обстреляли 30 населенных пунктов Сумской области. На местах попаданий работали следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В Конотопской общине в результате ударов беспилотников погибла 40-летняя женщина, еще четыре человека получили ранения – мужчины в возрасте 38 и 49 лет и женщины 52 и 42 лет. Поврежден жилой дом и отделение почты.

В Зноб-Новгородской общине в результате атаки вражеского БПЛА погибла 67-летняя женщина, также пострадали двое детей в возрасте трех и четырех лет.

В Сумской общине из-за ударов дронов ранения получили 70-летняя женщина, а также мужчины 48 и 56 лет. Повреждены жилые дома, автомобили и автозаправочная станция.

В Белопольской общине в результате попадания дрона в мотоцикл пострадали 44-летний мужчина и 73-летняя женщина.

В Шосткинской общине из-за удара российского БПЛА ранен 32-летний мужчина, поврежден жилой дом.

По всем фактам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Напомним, в ночь на 12 июня российские войска совершили атаку ударными беспилотниками по Николаеву. В результате атаки "шахедов" на город ранены три человека, их госпитализировали.

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Сумская область война атака российская армия разрушения полиция погибшие ранение
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