Російські удари по Сумщині: загинули двоє людей, постраждали 13

Фото: Національна поліція

Протягом минулої доби російські війська обстріляли 30 населених пунктів Сумської області. На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

У Конотопській громаді внаслідок ударів безпілотників загинула 40-річна жінка, ще четверо людей отримали поранення – чоловіки віком 38 і 49 років та жінки 52 і 42 років. Пошкоджено житловий будинок і відділення пошти.

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок атаки ворожого БпЛА загинула 67-річна жінка, також постраждали двоє дітей віком трьох і чотирьох років.

У Сумській громаді через удари дронів поранення отримали 70-річна жінка, а також чоловіки 48 і 56 років. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та автозаправну станцію.

У Білопільській громаді внаслідок влучання дрона в мотоцикл постраждали 44-річний чоловік і 73-річна жінка.

У Шосткинській громаді через удар російського БпЛА поранено 32-річного чоловіка, пошкоджено житловий будинок.

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Нагадаємо, в ніч на 12 червня російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по Миколаєву. Внаслідок атаки "шахедів" на місто поранено трьох людей, їх госпіталізували.