Фото: ОВА

В ночь на 12 июня российские войска совершили атаку ударными беспилотниками по Николаеву

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"В результате атаки "шахедов" на город ранены три человека, все госпитализированы", – говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что из-за вражеской атаки повреждены частные дома и автомобили.

Напомним, ночью 12 июня россияне нанесли массированный удар беспилотникам по объекту гражданской инфраструктуры в Шосткинской громаде Сумской области. Погибла женщина, еще одна – в тяжелом состоянии.