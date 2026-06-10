В Сумах "Шахед" упал на платформу при посадке пассажиров: есть пострадавшие

Скриншот с видео

В среду, 10 июня, в Сумах во время посадки пассажиров на поезд на железнодорожной платформе упал российский беспилотник типа "Шахед"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные СМИ и телеграмм-каналы.

По предварительной информации, в результате взрыва несколько человек получили ранения.

Официальной информации пока нет.

Напомним, в Черноморске Одесской области местный житель зафиксировал на видео момент попадания российского ударного беспилотника типа Shahed в многоэтажное здание, в котором проживает.