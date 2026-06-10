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10 июня 2026, 10:54

Враг ударил по трем районам Харькова: что известно

10 июня 2026, 10:54
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Иллюстративное фото: armyinform
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Российские войска продолжают атаковать Харьков ударными беспилотниками. Утром 10 июня под вражеским ударом оказались три района города

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В Немышлянском районе из-за "прилета" вражеского дрона вспыхнули дом и автомобиль. На месте работают спасатели.

В Шевченковском районе враг попал БпЛА по жилому сектору – там также загорелся частный дом.

В Индустриальном районе зафиксировано попадание еще одного дрона, на месте работают экстренные службы.

Информации о пострадавших пока нет. Последствия вражеских атак еще уточняются.

Напомним, на рассвете 10 июня враг совершил массированную атаку на Харьков. Зафиксировано 26 ударов беспилотников. Известно о четырех пострадавших женщинах.

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