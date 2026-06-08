Снимал дрон из окна: в Одесской области "Шахед" врезался в дом в нескольких метрах от мужчины
В Черноморске Одесской области местный житель зафиксировал на видео момент попадания российского ударного беспилотника типа Shahed в многоэтажный дом, в котором проживает
Как передает RegioNews, соответствующие кадры распространяются в социальных сетях.
На видео видно, как мужчина наблюдает за полетом беспилотника из окна квартиры и ведет съемку. Через несколько секунд дрон попадает в дом над этажом, где находился автор видео.
Судя по обнародованным кадрам, мужчина чудом не пострадал во время атаки.
Напомним, российские войска продолжают атаковать критическую инфраструктуру Одесской области. В результате очередной вражеской атаки на юге региона было повреждено оборудование одного из энергетических объектов. Из-за повреждений зафиксированы перебои с электроснабжением.