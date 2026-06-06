На Сумщине во время обгона столкнулись два автомобиля, погиб 70-летний водитель

Фото: Национальная полиция

Правоохранители расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Ахтырщине. Авария произошла накануне около 13:00 на автомобильной дороге "Сумы – Полтава" вблизи города Тростянец.

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным следствия, 34-летний водитель автомобиля Acura при выполнении маневра обгона попутного транспортного средства допустил столкновение с автомобилем ВАЗ, который в этот момент совершал поворот налево.

В результате аварии 70-летний водитель ВАЗ получил смертельные телесные повреждения и погиб на месте происшествия.

Правоохранители выясняют все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель человека.

Напомним, в Черкасской области возле села Благодатное столкнулись Skoda Octavia и Renault Duster. После столкновения оба автомобиля съехали в кювет. Пассажир одной из машин получил травмы и попал в больницу.