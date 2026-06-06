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06 июня 2026, 11:41

Смертельное ДТП в Киеве: водителя, въехавшего в подземный переход, задержали

06 июня 2026, 11:41
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Фото: Национальная полиция
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В Киеве задержан 49-летний водитель автомобиля Mercedes, который накануне совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие на Чоколовском бульваре. Сейчас он находится под конвоем

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, водитель на большой скорости въехал в подземный переход, где находились люди.

В результате наезда погибли 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 лет. Еще три человека – двое мужчин и женщина – получили травмы и находятся в больнице.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

По данным СМИ, за рулем Mercedes-Benz в момент аварии находился Павел Плешивцев, управляющий религиозной общиной евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное".

О нем известно, что это 49-летний житель Херсона. Правоохранители также установили, что он был участником четырех автомобильных аварий, две из которых произошли в этом году.

Напомним, авария произошла 5 июня около 17:30 на перекрестке улиц Вадима Гетьмана и Ушинского в Киеве. Водитель автомобиля Mercedes-Benz двигался на большой скорости, не справился с управлением, выехал на пешеходную часть и врезался в конструкцию входа в подземный переход.

Жертвами аварии стали 47-летняя женщина и 12-летний мальчик, а также двое полицейских – Дмитрий Бондарчук 2002 года рождения и Денис Будченко 2005 года рождения.

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