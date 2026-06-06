11:41  06 червня
Смертельна ДТП у Києві: водія, який в’їхав у підземний перехід, затримали
10:26  06 червня
На Рівненщині завершили пошуки 15-річного хлопця: його виявили мертвим
00:55  06 червня
В Україні рухнули ціни на популярний овоч
UA | RU
UA | RU
06 червня 2026, 12:39

На Сумщині під час обгону зіткнулися два авто, загинув 70-річний водій

06 червня 2026, 12:39
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці розслідують обставини смертельної ДТП на Охтирщині. Аварія сталася напередодні близько 13:00 на автомобільній дорозі "Суми – Полтава" поблизу міста Тростянець

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними слідства, 34-річний водій автомобіля Acura під час виконання маневру обгону попутного транспортного засобу допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ, який у цей момент здійснював поворот ліворуч.

Унаслідок аварії 70-річний водій ВАЗ отримав смертельні тілесні ушкодження та загинув на місці події.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель людини.

Нагадаємо, на Черкащині біля села Благодатне зіткнулися Skoda Octavia та Renault Duster. Після зіткнення обидва автомобілі з’їхали в кювет. Пасажир однієї з машин отримав травми й потрапив до лікарні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сумська область ПДР ДТП водій поліція
Смертельна ДТП у Києві: водія, який в’їхав у підземний перехід, затримали
06 червня 2026, 11:41
Смертельна ДТП поблизу Вінниці: зіткнулися три легковики та вантажівка
05 червня 2026, 11:56
Смертельна ДТП на Київщині: водій вилетів на зустрічку
04 червня 2026, 20:55
Всі новини »
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
Атака дронів на Запоріжжя: вже семеро постраждалих, серед них двоє дітей
06 червня 2026, 13:47
Удари вглиб Росії: дрони уразили об'єкти в Санкт-Петербурзі та Краснодарському краї
06 червня 2026, 13:20
Атака FPV-дрона по авто: екснардеп Тягнибок отримав контузію на фронті
06 червня 2026, 12:08
Смертельна ДТП у Києві: водія, який в’їхав у підземний перехід, затримали
06 червня 2026, 11:41
Росія атакувала Україну 272 дронами: є влучання на 11 локаціях
06 червня 2026, 11:19
Нічна атака на Сумщину: дрони вдарили по АЗС та поштовому авто, є поранені
06 червня 2026, 10:57
На Рівненщині завершили пошуки 15-річного хлопця: його виявили мертвим
06 червня 2026, 10:26
1380 окупантів за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ
06 червня 2026, 10:09
Росія атакувала Одещину дронами: пошкоджено готель і житлові будинки
06 червня 2026, 09:44
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Павло Казарін
Всі блоги »