На Сумщині під час обгону зіткнулися два авто, загинув 70-річний водій

Фото: Національна поліція

Правоохоронці розслідують обставини смертельної ДТП на Охтирщині. Аварія сталася напередодні близько 13:00 на автомобільній дорозі "Суми – Полтава" поблизу міста Тростянець

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними слідства, 34-річний водій автомобіля Acura під час виконання маневру обгону попутного транспортного засобу допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ, який у цей момент здійснював поворот ліворуч.

Унаслідок аварії 70-річний водій ВАЗ отримав смертельні тілесні ушкодження та загинув на місці події.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель людини.

Нагадаємо, на Черкащині біля села Благодатне зіткнулися Skoda Octavia та Renault Duster. Після зіткнення обидва автомобілі з’їхали в кювет. Пасажир однієї з машин отримав травми й потрапив до лікарні.