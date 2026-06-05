Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Столкнулись три легковых и один грузовой автомобиль. В результате ДТП погиб водитель одной из легковушек.

Еще шесть человек, среди которых двое детей, получили травмы. Всех пострадавших госпитализировали.

Спасателям пришлось деблокировать погибшего водителя из покореженного авто.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Напомним, утром 2 июня в Черкасской области автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадали четверо пассажиров.