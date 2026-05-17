17 мая 2026, 15:56

На Сумщине мужчины загрузили части дрона в авто – произошел взрыв

Фото: Сумская ОВА
В Сумской области в результате детонации взрывоопасного предмета погибли двое гражданских. Трагедия произошла в Путивльской общине

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По предварительным данным, 17 мая утром мужчины обнаружили части беспилотника и погрузили их в автомобиль. Один из взрывоопасных элементов сдетонировал.

В результате взрыва погибли мужчины в возрасте 45 и 47 лет.

Спасатели подчеркивают, что подобные находки могут представлять смертельную опасность. В случае обнаружения подозрительных предметов не следует к ним приближаться или касаться – необходимо сразу уведомлять ГСЧС Украины или полицию.

Напомним, в ночь на 17 мая российские ударные беспилотники атаковали Сумы. Сотрудники ГСЧС работали сразу на четырех локациях, где были зафиксированы попадания. Повреждены многоэтажные жилые дома, гражданские автомобили и один из торговых центров города.

12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
