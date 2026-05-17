На Сумщине мужчины загрузили части дрона в авто – произошел взрыв
В Сумской области в результате детонации взрывоопасного предмета погибли двое гражданских. Трагедия произошла в Путивльской общине
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
По предварительным данным, 17 мая утром мужчины обнаружили части беспилотника и погрузили их в автомобиль. Один из взрывоопасных элементов сдетонировал.
В результате взрыва погибли мужчины в возрасте 45 и 47 лет.
Спасатели подчеркивают, что подобные находки могут представлять смертельную опасность. В случае обнаружения подозрительных предметов не следует к ним приближаться или касаться – необходимо сразу уведомлять ГСЧС Украины или полицию.
Напомним, в ночь на 17 мая российские ударные беспилотники атаковали Сумы. Сотрудники ГСЧС работали сразу на четырех локациях, где были зафиксированы попадания. Повреждены многоэтажные жилые дома, гражданские автомобили и один из торговых центров города.