В Сумской области в результате детонации взрывоопасного предмета погибли двое гражданских. Трагедия произошла в Путивльской общине

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По предварительным данным, 17 мая утром мужчины обнаружили части беспилотника и погрузили их в автомобиль. Один из взрывоопасных элементов сдетонировал.

В результате взрыва погибли мужчины в возрасте 45 и 47 лет.

Спасатели подчеркивают, что подобные находки могут представлять смертельную опасность. В случае обнаружения подозрительных предметов не следует к ним приближаться или касаться – необходимо сразу уведомлять ГСЧС Украины или полицию.

Напомним, в ночь на 17 мая российские ударные беспилотники атаковали Сумы. Сотрудники ГСЧС работали сразу на четырех локациях, где были зафиксированы попадания. Повреждены многоэтажные жилые дома, гражданские автомобили и один из торговых центров города.