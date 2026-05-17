РФ заявила об атаке 586 дронов: часть летела на Москву

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

По данным Минобороны РФ, сначала речь шла о 556 "сбитых" дронах ночью, а впоследствии – еще о 30 утром 17 мая.

Российская сторона утверждает, что противовоздушная оборона работала в 14 регионах РФ, а также в оккупированном Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что над столицей и близ города якобы было сбито около 130 беспилотников. По его словам, в результате атаки в Москве ранены 12 человек.

Также сообщается, что возле Московского НПЗ пострадала смена строителей, однако работа предприятия якобы не была нарушена.

Жители Москвы и области делились информацией о большом количестве взрывов. В Зеленограде возникли пожары, один из них – в местном технопарке Элма.

На сайте технопарка основными направлениями его деятельности является производство электронной техники, контрольно-измерительных приборов, оптической техники, обработка различных материалов, научно-исследовательская деятельность, сфера информационных технологий, производство товаров широкого потребления.

В технопарке работают более 150 предприятий-резидентов, а его общая площадь составляет 60 тыс. м². Ранее он уже подвергался атаке – в мае 2025 года.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы применили "дальнобойные санкции" по нефтяному объекту в российском Ярославле. Глава государства поблагодарил ВСУ и разведку "за такое проявление справедливости".