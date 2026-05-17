10:43  17 мая
На Тернопольщине 18-летняя девушка напала на несовершеннолетнего
09:54  17 мая
Украина в топ-10 Евровидение-2026: какое место заняла Leléka
09:09  17 мая
Суммы под атакой БпЛА: повреждены жилые дома и торговый центр
UA | RU
UA | RU
17 мая 2026, 12:45

РФ заявила об атаке 586 дронов: часть летела на Москву

17 мая 2026, 12:45
Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Российское Министерство обороны заявило о массированной атаке беспилотников и якобы уничтожении 586 украинских БпЛА

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

По данным Минобороны РФ, сначала речь шла о 556 "сбитых" дронах ночью, а впоследствии – еще о 30 утром 17 мая.

Российская сторона утверждает, что противовоздушная оборона работала в 14 регионах РФ, а также в оккупированном Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что над столицей и близ города якобы было сбито около 130 беспилотников. По его словам, в результате атаки в Москве ранены 12 человек.

Также сообщается, что возле Московского НПЗ пострадала смена строителей, однако работа предприятия якобы не была нарушена.

Жители Москвы и области делились информацией о большом количестве взрывов. В Зеленограде возникли пожары, один из них – в местном технопарке Элма.

На сайте технопарка основными направлениями его деятельности является производство электронной техники, контрольно-измерительных приборов, оптической техники, обработка различных материалов, научно-исследовательская деятельность, сфера информационных технологий, производство товаров широкого потребления.

В технопарке работают более 150 предприятий-резидентов, а его общая площадь составляет 60 тыс. м². Ранее он уже подвергался атаке – в мае 2025 года.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы применили "дальнобойные санкции" по нефтяному объекту в российском Ярославле. Глава государства поблагодарил ВСУ и разведку "за такое проявление справедливости".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ российская армия дроны Минобороны атака последствия
РФ ударила по Кривому Рогу: повреждена транспортная инфраструктура
17 мая 2026, 12:20
На Херсонщине в результате атаки БпЛА погиб 36-летний мужчина
17 мая 2026, 12:02
Россия атаковала Украину 287 беспилотниками: есть попадания на 7 локациях
17 мая 2026, 10:18
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Марш за права ЛГБТК+ в Одессе: акция, протесты и напряжение на Приморском бульваре
17 мая 2026, 13:22
РФ ударила по Кривому Рогу: повреждена транспортная инфраструктура
17 мая 2026, 12:20
На Херсонщине в результате атаки БпЛА погиб 36-летний мужчина
17 мая 2026, 12:02
Минус 1170 окупантов: ВСУ нанесли новые потери армии РФ
17 мая 2026, 11:57
Армия, контракты и справедливость: решение, которое может стоить очень дорого
17 мая 2026, 11:26
На Тернопольщине 18-летняя девушка напала на несовершеннолетнего
17 мая 2026, 10:43
Россия атаковала Украину 287 беспилотниками: есть попадания на 7 локациях
17 мая 2026, 10:18
Украина в топ-10 Евровидение-2026: какое место заняла Leléka
17 мая 2026, 09:54
РФ более 30 раз атаковала Днепропетровщину: 8 пострадавших
17 мая 2026, 09:29
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Павел Казарин
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Все блоги »