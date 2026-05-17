Марш за права ЛГБТК+ в Одессе: акция, протесты и напряжение на Приморском бульваре

В Одессе на Приморском бульваре прошел прайд-парад под лозунгом "Вместе нас много – нас не преодолеть", приуроченный к Международному дню борьбы с гомофобией, который отмечается 17 мая

Об этом пишет издание "Думская" и местные телеграммы-каналы.

Эпицентром событий стала Биржевая площадь, где еще до начала шествия собрались протестующие против действующих норм Гражданского кодекса, которые активисты называют дискриминационными.

Участники прайда скандировали лозунги "Украина – не Россия", "Адекватные права военным" и другие.

Организаторы акции отметили необходимость введения гражданских партнерств, защиты от преступлений на почве ненависти и недопущения дискриминации ЛГБТК+ людей.

Организатор прайда Анна Леонова заявила, что нынешняя редакция Гражданского кодекса создает серьезные проблемы и призвала власти выполнить предварительные обещания по правовой защите.

Участники марша отмечали, что отсутствие юридического признания партнерств влияет на их безопасность и права, особенно в условиях военного положения.

Территорию мероприятия охраняла полиция. Рядом также присутствовали представители движения "За традиционные ценности", которые заявили, что выступают за "традиционную семью" и против инициатив, по их мнению, ей противоречащих.

Впоследствии во время мероприятия ситуация обострилась – началась потасовка между противниками ЛГБТ и полицией.

Как известно, проект нового Гражданского кодекса (№14394), зарегистрированный в парламенте, вызвал возмущение правозащитников. Документ закрепляет брак только как союз между мужчиной и женщиной, не предлагает альтернативные партнерства, а также содержит риски для прав трансгендерных людей.