"Дальнобойные санкции" сработали: Зеленский об ударах по Подмосковью
Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая поблагодарил Службу безопасности и Силы обороны за удары по Московскому региону РФ
Об этом глава государства написал в Facebook, передает RegioNews.
Зеленский заявил, что украинские ответы на российские атаки справедливы и необходимы.
"В этот раз украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона, и мы четко говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну", – подчеркнул он.
Президент также поблагодарил украинских производителей дронов и ракет, а отдельно – СБУ и всех Силов обороны за точность ударов. По его словам, расстояние до целей превышало 500 километров от государственной границы Украины.
Зеленский добавил, что у Московского региона одна из наибольших концентраций систем противовоздушной обороны, однако украинским защитникам удается ее преодолевать.
Напомним, российское Министерство обороны заявило о массированной атаке беспилотников и якобы уничтожении 586 украинских БПЛА. Противовоздушная оборона работала в 14 регионах РФ, а также в оккупированном Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей.