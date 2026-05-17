"Дальнобойные санкции" сработали: Зеленский об ударах по Подмосковью

Президент Украины Владимир Зеленский 17 мая поблагодарил Службу безопасности и Силы обороны за удары по Московскому региону РФ

Об этом глава государства написал в Facebook.

Зеленский заявил, что украинские ответы на российские атаки справедливы и необходимы.

"В этот раз украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона, и мы четко говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну", – подчеркнул он.

Президент также поблагодарил украинских производителей дронов и ракет, а отдельно – СБУ и всех Силов обороны за точность ударов. По его словам, расстояние до целей превышало 500 километров от государственной границы Украины.

Зеленский добавил, что у Московского региона одна из наибольших концентраций систем противовоздушной обороны, однако украинским защитникам удается ее преодолевать.

Напомним, российское Министерство обороны заявило о массированной атаке беспилотников и якобы уничтожении 586 украинских БПЛА. Противовоздушная оборона работала в 14 регионах РФ, а также в оккупированном Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей.