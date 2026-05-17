Суммы под атакой БпЛА: повреждены жилые дома и торговый центр
В ночь на 17 мая российские ударные беспилотники атаковали Сумы. Сотрудники ГСЧС работали сразу на четырех локациях, где были зафиксированы попадания
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В результате обстрелов по разным адресам повреждены многоэтажные жилые дома – в квартирах выбиты окна. Также получили повреждения гражданские автомобили и один из торговых центров города.
На отдельных объектах возникли очаги возгорания, поэтому чрезвычайники обеспечивали пожарную безопасность и ликвидировали пожары.
Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, в течение 16 мая российские войска атаковали пограничные общины Сумской области. Спасателям пришлось работать в условиях постоянной опасности повторных ударов. Обошлось без пострадавших.