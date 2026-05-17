10:43  17 мая
На Тернопольщине 18-летняя девушка напала на несовершеннолетнего
09:54  17 мая
Украина в топ-10 Евровидение-2026: какое место заняла Leléka
09:09  17 мая
Суммы под атакой БпЛА: повреждены жилые дома и торговый центр
UA | RU
UA | RU
17 мая 2026, 09:09

Суммы под атакой БпЛА: повреждены жилые дома и торговый центр

17 мая 2026, 09:09
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Сумщины
Читайте також
українською мовою

В ночь на 17 мая российские ударные беспилотники атаковали Сумы. Сотрудники ГСЧС работали сразу на четырех локациях, где были зафиксированы попадания

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате обстрелов по разным адресам повреждены многоэтажные жилые дома – в квартирах выбиты окна. Также получили повреждения гражданские автомобили и один из торговых центров города.

На отдельных объектах возникли очаги возгорания, поэтому чрезвычайники обеспечивали пожарную безопасность и ликвидировали пожары.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в течение 16 мая российские войска атаковали пограничные общины Сумской области. Спасателям пришлось работать в условиях постоянной опасности повторных ударов. Обошлось без пострадавших.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Сумы ГСЧС БПЛА атака повреждения российская армия
На Днепропетровщине россияне ударили по детсаду, АЗС и домам: погиб мужчина, среди раненых есть дети
16 мая 2026, 18:50
Оккупанты обстреляли центр Херсона: есть погибший и раненые
16 мая 2026, 15:19
Россияне нанесли ракетный удар по промышленной инфраструктуре Кривого Рога
16 мая 2026, 14:53
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
Марш за права ЛГБТК+ в Одессе: акция, протесты и напряжение на Приморском бульваре
17 мая 2026, 13:22
РФ заявила об атаке 586 дронов: часть летела на Москву
17 мая 2026, 12:45
РФ ударила по Кривому Рогу: повреждена транспортная инфраструктура
17 мая 2026, 12:20
На Херсонщине в результате атаки БпЛА погиб 36-летний мужчина
17 мая 2026, 12:02
Минус 1170 окупантов: ВСУ нанесли новые потери армии РФ
17 мая 2026, 11:57
Армия, контракты и справедливость: решение, которое может стоить очень дорого
17 мая 2026, 11:26
На Тернопольщине 18-летняя девушка напала на несовершеннолетнего
17 мая 2026, 10:43
Россия атаковала Украину 287 беспилотниками: есть попадания на 7 локациях
17 мая 2026, 10:18
Украина в топ-10 Евровидение-2026: какое место заняла Leléka
17 мая 2026, 09:54
РФ более 30 раз атаковала Днепропетровщину: 8 пострадавших
17 мая 2026, 09:29
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Павел Казарин
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Все блоги »