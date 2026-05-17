На Сумщині чоловіки завантажили частини дрона в авто – стався вибух

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За попередніми даними, 17 травня вранці чоловіки виявили частини безпілотника та завантажили їх до автомобіля. Один із вибухонебезпечних елементів здетонував.

Унаслідок вибуху загинули чоловіки віком 45 та 47 років.

Рятувальники наголошують, що подібні знахідки можуть становити смертельну небезпеку. У разі виявлення підозрілих предметів не слід до них наближатися чи торкатися – необхідно одразу повідомляти ДСНС України або поліцію.

Нагадаємо, в ніч на 17 травня російські ударні безпілотники атакували Суми. Співробітники ДСНС працювали одразу на чотирьох локаціях, де були зафіксовані влучання. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, цивільні автомобілі та один із торговельних центрів міста.