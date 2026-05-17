РФ ударила по Кривому Рогу: повреждена транспортная инфраструктура

В воскресенье, 17 мая, враг нанес несколько ударов по Кривому Рогу

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки возник пожар, также повреждены объекты транспортной инфраструктуры.

Информация о возможных пострадавших уточняется.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска более 30 раз обстреляли Днепропетровскую область, применяя беспилотники и артиллерию. Под ударами оказались четыре района региона. В результате атак ранения получили восемь человек.